Странности
В России в День Победы сожгли ресторан «Берлин»
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В городе Балаково Саратовской области произошел пожар в ресторане «Берлин».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.
«В 13.20 (12.20 мск) был вызов – Балаково, улица Чапаева, 107/1, ресторан «Берлин». Произошло загорание навеса над мангалом… на открытой площадке, ликвидация (огня - ред.) до прибытия (пожарных)… Пострадавших нет, эвакуация не проводилась», – говорится в сообщении.
В начале мая пожар произошел в одесском ресторане «Счастье», над которым расположен отель Palais Royal. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасатели с помощью пожарной лестницы эвакуировали постояльцев гостиницы, никто не пострадал.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в сети.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В городе Балаково Саратовской области произошел пожар в ресторане «Берлин».
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