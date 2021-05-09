В МЧС предупредили в возможных смерчах в Черном море

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Над Черным морем существует опасность формирования смерчей, экстренное предупреждение распространили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, появление смерчей возможно 9 и 10 мая на участке Магри – Веселое, на территории Сочи.

По информации регионального гидрометцентра, 9 мая на территории Сочи ожидается комплекс неблагоприятных явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

«На реках не исключены подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема», - прогнозируют синоптики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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