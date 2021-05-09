Общество
В МЧС предупредили в возможных смерчах в Черном море
фото © Новости Крыма
Над Черным морем существует опасность формирования смерчей, экстренное предупреждение распространили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, появление смерчей возможно 9 и 10 мая на участке Магри – Веселое, на территории Сочи.
По информации регионального гидрометцентра, 9 мая на территории Сочи ожидается комплекс неблагоприятных явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.
«На реках не исключены подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема», - прогнозируют синоптики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Штормовое предупреждение в Крыму: грозы и шквалистый ветер. Вечером 8 мая и утром 9 мая в Крыму ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 8 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 8 мая.
Россиянам пообещали «красную жару».
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 7 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 7 мая.
В МЧС предупредили в возможных смерчах в Черном море
Над Черным морем существует опасность формирования смерчей, экстренное предупреждение распространили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Поддалась панике: в Крыму туристка застряла на скале
В Крыму туристам потребовалась помощь спасателей при спуске с горы Орел в районе курортного поселка Новый Свет.
Новая авария на сетях в Симферополе: больше десятка улиц без воды
В Симферополе из-за аварии на сетях холодного водоснабжения полтора десятка улиц временно остались без водоснабжения.
«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту
На майские праздники, как и ожидалось, в Крым хлынул небывалый поток туристов. Людей так много, что не чувствуется даже морской воздух, поделились неутешительными выводами сами приезжие.
вчера
Курортный сезон
Новости курортного сезона