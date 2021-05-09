В МЧС предупредили о заморозках в Крыму

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В ближайшие несколько дней в некоторых районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщили в крымском главке МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«Ночью и утром 10, 11 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов», – говорится в сообщении.

В этих условиях высока вероятность возникновения пожаров на территории дачных участков, садовых кооперативов, предупреждают спасатели.

Кроме того, возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, рост количества ДТП. Также существует риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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