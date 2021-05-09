Происшествия
В Крыму сгорел жилой деревянный дом: погиб пожилой мужчина
Следственные органы проводят проверку по факту гибели на пожаре 64-летнего жителя села Табачное Бахчисарайского района, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
«Возгорание произошло в ночь на 9 мая в деревянном многоквартирном доме по улице Школьная, огнем повреждены 13 квартир. По предварительным данным, очаг возгорания находился в квартире, где проживал погибший мужчина, злоупотреблявший спиртными напитками», – говорится в сообщении.
Причины пожара устанавливаются.
Как уточнили в МЧС Крыма, сигнал о возгорании поступил спасателям в субботу в 22:50.
Жильцы успели самостоятельно покинуть квартиры до приезда спасателей. Пожар был потушен в течение шести часов, его площадь составила 840 квадратных метров. В ликвидации ЧП приняли участие более 50 человек и 21 единица техники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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