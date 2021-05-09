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Бизнес

В Крыму производство мяса сократилось на 10 процентов

11:30 воскресенье, 9 мая 2021

В I квартале 2021 объемы производства сельскохозяйственной продукции в оккупированном Крыму сократились на 7,7%, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Крымстат.

В частности, производство мяса сократилось на 10,5%, яиц - на 10,3%, молока - на 1,3%.

Поголовье крупного рогатого скота в Крыму в январе-марте этого года сократилось на 1,8% против показателя за аналогичный период 2020 года; свиней - на 4,8%; птицы - на 9,1%. В то же время поголовье овец и коз выросло на 3,5%.

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