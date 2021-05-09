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В Алуште в море у центральной набережной плавают мусор и нечистоты
фото © Крым.реалии
В море у центральной набережной Алушты вблизи пляжной зоны плавают мусор и нечистоты, в том числе – возле «Ротонды», где продолжается капитальный ремонт ее фундамента.
В Алуште в течение последних лет регулярно фиксируют подобные случаи из-за аварий на очистных сооружениях. Как правило, это происходило в результате шторма или проливных дождей. Так, в августе 2017 года экскременты затопили все городские пляжи от Восточной набережной до Профессорского уголка. Власти вынуждены были объявить в городе режим чрезвычайной ситуации на двое суток.
Ранее депутат российской Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что на приеме граждан, который она провела в Феодосии, поступило много жалоб от местных жителей на загрязнение моря канализационными сбросами.
Также сообщалось, что прокуратура Крыма проверит, кто сбросил неочищенные канализационные стоки на пляж в Коктебеле. Как сообщила пресс-служба ведомства, также «будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц при эксплуатации канализационных очистных сооружений». При этом в поселке до сих пор не построена единая система канализования.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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