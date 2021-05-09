В Алуште в море у центральной набережной плавают мусор и нечистоты

фото © Крым.реалии

В море у центральной набережной Алушты вблизи пляжной зоны плавают мусор и нечистоты, в том числе – возле «Ротонды», где продолжается капитальный ремонт ее фундамента.

В Алуште в течение последних лет регулярно фиксируют подобные случаи из-за аварий на очистных сооружениях. Как правило, это происходило в результате шторма или проливных дождей. Так, в августе 2017 года экскременты затопили все городские пляжи от Восточной набережной до Профессорского уголка. Власти вынуждены были объявить в городе режим чрезвычайной ситуации на двое суток.

Ранее депутат российской Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что на приеме граждан, который она провела в Феодосии, поступило много жалоб от местных жителей на загрязнение моря канализационными сбросами.

Также сообщалось, что прокуратура Крыма проверит, кто сбросил неочищенные канализационные стоки на пляж в Коктебеле. Как сообщила пресс-служба ведомства, также «будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц при эксплуатации канализационных очистных сооружений». При этом в поселке до сих пор не построена единая система канализования.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Специалисты рассказали, что делать при встрече со змеей в Крыму. Приятная прогулка по лесу или даже по городскому парку может закончиться неприятной встречей со змеями. Избежать плачевных последствий можно, зная некоторые факты о «ползучих» и иногда «кусачих».

В Севастополе разворачивается детективная история с загрязнением Карантинной бухты. В Севастополе разворачивается детективная история с загрязнением Карантинной бухты: инспекторы не могут найти пятна, о которых сообщают местные жители.

Море в Алуште превратилось в канализационное болото. В Алуште (Южный берег Крыма) отдыхающие жалуются на то, что в преддверии курортного сезона побережье затянуло канализационными сбросами.

Власти сообщают об экологическом ЧП в Херсонесе. В Севприроднадзоре подтвердили сообщение о разливе топлива в акватории одной из бухт Севастополя близ заповедника «Херсонес Таврический».