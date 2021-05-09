США 9 мая вновь призвали Россию вернуть Украине контроль над Крымом

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Посольство США в Украине утром 9 мая на официальной странице в Фейсбуке разместило фото с изображением Ханского дворца в Бахчисарае с надписью «Крым – это Украина» и призвало Россию покинуть полуостров.

«Крым – это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом», – говорится в сообщении.

На этой неделе в Госдепартаменте США выразили обеспокоенность «агрессивными действиями» Кремля в отношении Украины и призвали Россию вернуть ей полный контроль над Крымским полуостровом.

Ранее в Кремле не раз заявляли, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт для обсуждений.

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