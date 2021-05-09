Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +13
море +14

Власть

США 9 мая вновь призвали Россию вернуть Украине контроль над Крымом

16:32 воскресенье, 9 мая 2021
США 9 мая вновь призвали Россию вернуть Украине контроль над Крымом

фото © Крым.реалии

Посольство США в Украине утром 9 мая на официальной странице в Фейсбуке разместило фото с изображением Ханского дворца в Бахчисарае с надписью «Крым – это Украина» и призвало Россию покинуть полуостров.

«Крым – это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом», – говорится в сообщении.

На этой неделе в Госдепартаменте США выразили обеспокоенность «агрессивными действиями» Кремля в отношении Украины и призвали Россию вернуть ей полный контроль над Крымским полуостровом.

Ранее в Кремле не раз заявляли, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт для обсуждений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Перед приездом Хуснуллина в Крым с насосов «исчезли» логотипы Siemens. Перед приездом в Крым вице-премьера России Марата Хуснуллина с установленных на Бештерек-Зуйском водозаборе насосов пропали логотипы немецкой фирмы Siemens.

Хуснуллин приедет в Крым для проверки как тратяться деньги Москвы. Предполагается, что вице-премьер посетит регион в начале следующей недели.

В Севастополе ужесточили правила въезда в город. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Аксенов отказался проводить первомайскую демонстрацию. Торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня весны и труда 1 мая, в Крыму не будет.

Власть
США 9 мая вновь призвали Россию вернуть Украине контроль над Крымом

США 9 мая вновь призвали Россию вернуть Украине контроль над Крымом

Посольство США в Украине утром 9 мая на официальной странице в Фейсбуке разместило фото с изображением Ханского дворца в Бахчисарае с надписью «Крым – это Украина» и призвало Россию покинуть полуостров.

Общество
В МЧС предупредили о заморозках в Крыму

В МЧС предупредили о заморозках в Крыму

В ближайшие несколько дней в некоторых районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщили в крымском главке МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Странности
В России в День Победы сожгли ресторан «Берлин»

В России в День Победы сожгли ресторан «Берлин»

В городе Балаково Саратовской области произошел пожар в ресторане «Берлин».

Актуальные темы

«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту

На майские праздники, как и ожидалось, в Крым хлынул небывалый поток туристов. Людей так много, что не чувствуется даже морской воздух, поделились неутешительными выводами сами приезжие.

7 мая

Общество
Синоптик рассказал, когда в Крыму установится летняя погода

Синоптик рассказал, когда в Крыму установится летняя погода

Летняя погода начнет устанавливаться в Крыму во второй половине мая.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации