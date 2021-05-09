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Общество

Синоптик рассказал, когда в Крыму установится летняя погода

13:15 воскресенье, 9 мая 2021
Синоптик рассказал, когда в Крыму установится летняя погода

фото © Новости Крыма

Летняя погода начнет устанавливаться в Крыму во второй половине мая.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, вторая декада мая не принесет начало полноценного курортного сезона на полуострове.

«Говорить о комфортном режиме пока рано: в лучшем случае морская вода прогреется до +15…+17 градусов», – цитирует Тишковца РИА Новости Крым.

По данным синоптика, из-за похолодания 8 и 9 мая в Крыму прогрев воды в Черном море будет происходить достаточно медленно.

При этом Тишковец отметил, что в целом температура в мае будет находиться в рамках климатической нормы. Для Симферополя это до 9,5 градусов тепла ночью и 21,4 градусов днем, сказал он.

Однако ожидается существенный дефицит осадков, возможен недобор до 46%, заключил синоптик.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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