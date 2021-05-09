Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 9 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 9 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 81 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-восточный 24 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 76 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер южный 27 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер западный 23 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 9 до 12 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 76 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 16, ночью от 8 до 11 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 76 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 94 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 14, в Николаевке - 15, в Севастополе - 13, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 14, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 13, в Сочи - 16, в Турции - 22, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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