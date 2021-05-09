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Призеру фестиваля в Крыму грозит уголовное преследование в Латвии
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Серебряного призера фестиваля «Дорога на Ялту» преследует служба госбезопасности Латвии, сообщает информационное агентство LETA.
«Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала проверку в связи с выступлением на фестивале «Дорога на Ялту» в Крыму латвийского певца Яниса Лемежиса», - цитирует издание РИА Новости.
Уточняется, что силовики проверят обстоятельства поездки латвийского певца в Крым в рамках своей компетенции. Кроме того, в СГБ напомнили, что за нарушение санкций ЕС и поездки на полуостров минуя украинские пункты пропуска предусмотрена уголовная ответственность.
Латвиец Лемежис спел «Балладу о солдате» на латышском языке и стал серебряным призером III фестиваля военной песни «Дорога на Ялту».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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