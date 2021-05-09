Призеру фестиваля в Крыму грозит уголовное преследование в Латвии

фото © lv.sputniknews.ru

Серебряного призера фестиваля «Дорога на Ялту» преследует служба госбезопасности Латвии, сообщает информационное агентство LETA.

«Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала проверку в связи с выступлением на фестивале «Дорога на Ялту» в Крыму латвийского певца Яниса Лемежиса», - цитирует издание РИА Новости.

Уточняется, что силовики проверят обстоятельства поездки латвийского певца в Крым в рамках своей компетенции. Кроме того, в СГБ напомнили, что за нарушение санкций ЕС и поездки на полуостров минуя украинские пункты пропуска предусмотрена уголовная ответственность.

Латвиец Лемежис спел «Балладу о солдате» на латышском языке и стал серебряным призером III фестиваля военной песни «Дорога на Ялту».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полиция Севастополя выпустила детектив о городском насильнике. Ничем не примечательный мужчина за шесть лет совершил 17 преступлений против половой неприкосновенности.

Пять фирм будут выбивать из крымчан долги украинским банкам. Проценты по некоторым кредитам уже значительно превысили размер самого займа.

В Евпатории начали проверку из-за двух смертельных ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции в Евпатории начали проверки по двум дорожно-транспортным происшествиям в которых погибли люди.

В Севастополе всю неделю будут отлавливать нетрезвых водителей. В праздничную нерабочую неделю автоинспекторы ГИБДД Севастополя переведены на усиленный режим работы.