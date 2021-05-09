Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: данные за сутки ● Коронавирус в Севастополе: данные за сутки ● Коронавирус в Крыму: оперативные данные ● Коронавирус в Крыму: оперативная сводка ● Крым в лидерах по смертности от коронавируса
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщается в сводке федерального оперштаба по ситуации с распространением COVID-19.
По данным штаба, за это же время 49 человек были выписаны из ковидных госпиталей после выздоровления. Еще два пациента скончались от коронавируса.
Всего за время пандемии в городе было выявлено 14263 случая заболевания коронавирусом. Из них 13181 человек выздоровели, 645 пациентов умерли от новой коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: данные за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19, 40 человек выписаны после выздоровления.
Коронавирус в Крыму: оперативные данные. За прошедшие сутки на территории республики было зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции, у четырех человек заболевание проходит бессимптомно.
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка. За прошедшие сутки на территории республики было зарегистрировано 102 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Крым в лидерах по смертности от коронавируса. В марте этого года в Крыму от новой коронавирусной инфекции скончались 119 человек.
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