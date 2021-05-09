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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму: данные за сутки

10:21 воскресенье, 9 мая 2021

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 108 случаев заражения коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«За 8 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три случая завозные из-за границы», – написал руководитель региона в Facebook.

С начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 41 378 человек, выздоровели за весь период 38 239 пациентов, в том числе 45 – за минувшие сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму: оперативные данные. За прошедшие сутки на территории республики было зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции, у четырех человек заболевание проходит бессимптомно.

Коронавирус в Крыму: оперативная сводка. За прошедшие сутки на территории республики было зарегистрировано 102 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Крым в лидерах по смертности от коронавируса. В марте этого года в Крыму от новой коронавирусной инфекции скончались 119 человек.

В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 5 мая на территории Республики Крым подтверждено 101 новый случай коронавирусной инфекции.

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