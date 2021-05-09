Какой сегодня праздник 9 мая

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Сегодня, 9 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Победы

9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в некоторых бывших советских республиках одним из самых важных, трогательных и славных праздников.

Также в этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Второй Мировой войны, проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников тылового фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений, военные парады, праздничные салюты и многое другое.

Антипасха (Фомино воскресенье)

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. В народе этот день называется Красной горкой. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.

С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.

Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. На Руси именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства.

Также сегодня, 9 мая, отмечают такие праздники:

- Поминовение усопших воинов

- День Европы (Europe Day in the European Union)

- День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского

- Глафира Горошница

- День матери

- День уличных музыкантов

- День памяти потерянного носка (National Lost Sock Memorial Day) в США

- День индейцев в США

- День памяти и почестей в Узбекистане

- День пирожных с ирисками (National Butterscotch Brownie Day) в США

- День ночевки (National Sleepover Day) в США

- День освобождения Шуши в Армении

- Праздник первой борозды в Таиланде

- День гурманов в США

- День Гельголандского сражения в Дании

Сегодня именины празднуют: Степан (Стефан), Феофил, Георгий, Василий, Нестор, Аникий (Иоанникий), Глафира, Юст.

Что происходило 9 мая в прошлые годы

1502 - Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырех судов и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в свое последнее, четвертое, путешествие в Америку.

1719 - Петр I повелел изгнать из Российской империи представителей ордена иезуитов.

1754 - Бенджамин Франклин опубликовал первую американскую карикатуру.

1791 - Г. А. Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в только что отстроенном Таврическом дворце.

1907 - В этот день американка Анна Джарвис начала свою национальную кампанию по учреждению празднования Дня матери в США.

1913 - На экраны Франции вышел фильм «Фантомас»первая в длинном ряду экранизация похождений зловещего преступника.

1917 - Временное правительство России объявило о полной ликвидации цензуры печати.

1922 - Взят под домашний арест патриарх всея Руси Тихон.

1936 - Муссолини объявил о присоединении Эфиопии к Италии.

1950 - Создано Европейское объединение угля и сталипервое европейское сообщество, ставшее предвестником Евросоюза.

1952 - Во Франции на экран вышел фильм Рене Клемана «Запрещенные игры», названный в следующем году Американской киноакадемией лучшим иностранным фильмом.

1958 - Михаил Ботвинник взял реванш у Василия Смыслова и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам.

1960 - В США поступили в продажу первые в мире противозачаточные пилюли.

1964 - Во главе американского хит-парада оказался джазовый исполнительвеликий Луи Армстронг с песней «Hello, Dolly».

1967 - Мухаммед Али лишился титула чемпиона мира в тяжелом весе среди профессионалов советом ВБА после выдвинутого против него обвинения в отказе служить в армии США.

1993 - В храме Святой Троицы в Иерусалиме обвенчались Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

1998 - В Бирмингеме на песенном конкурсе Евровидения с песней «Дива» победила представительница Израиля Дана Интернешнл, которая ранее была мужчиной.

2003 - На главном конвейере Запорожского автомобильного завода собраны первые экземпляры новых моделей автомобилей OpelCorsa, Astra и Vectra.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 мая. Какие праздники будут завтра?

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