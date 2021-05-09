Где в Крыму хотят хранить воду из-под Азовского моря

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Для накопления воды из-под Азовского моря, если она окажется пригодной для употребления, можно использовать Межгорное водохранилище и мощности Северо-Крымского канала.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Вопросы с оценкой запасов, добычей и поставкой воды еще предстоит решать, однако подъем и транспортировка, если их правильно просчитать, не станут слишком затратными, уверен специалист. При этом стоит серьезно рассмотреть строительство дополнительных водохранилищ, потому что только в них, по мнению Копачевского, можно будет разместить всю забираемую из-под Азовского моря воду. И в этом случае самое рациональное решение – использовать Межгорное водохранилище.

«У Межгорного водохранилища было две очереди. Сейчас его емкость 50 миллионов кубометров – и это только первая очередь. Вторая очередь предполагала увеличение дамбы по периметру с увеличением емкости до 100 миллионов кубометров. Это то, что вполне можно накапливать из русла реки Салгир, а если мы будем использовать воду из-под Азовского моря, можно подумать о том, чтобы ее по руслу Северо-Крымского канала доставлять в Межгорное водохранилище», - предположил эксперт.

Однако мощностей только этого гидротехнического сооружения все равно мало для предполагаемых объемов, которые Крымский полуостров может получить из-под Азова.«Водохранилища однозначно нужно строить. Мы не в состоянии даже в водообильный год принять ту воду, которая нам выпадает в виде дождей, это около 350 миллионов кубометров. Притоки настолько большие, что те водохранилища, которые есть, не в состоянии эту воду целиком подхватить», - заключил Копачевский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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