Детей три дня планово эвакуировали из «Артека»

Всего эвакуировали 2411 детей, а также 252 педагога.

Три дня проводились эвакуации в девяти лагерях «Артека», сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

В плановом занятии по эвакуации приняли участие 2411 детей, 252 педагогических работника и 86 человек из обслуживающего персонала.

«После сработавшего сигнала «пожарной тревоги» дети с вожатыми в составе организованных групп покидали здания и переходили в специальные места. За правильной организацией эвакуации внимательно наблюдали. Также оценивали правильные действия персонала, применявшего первичные средства для тушения пожара», - сообщили в МЧС.

После проведенной эвакуации, крымские спасатели провели мастер-класс для детей, показав, как нужно подавать пожарный ствол для тушения пожара, а также продемонстрировав возможности специального автомобиля для тушения огня.

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