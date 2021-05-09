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Детей три дня планово эвакуировали из «Артека»
Всего эвакуировали 2411 детей, а также 252 педагога.
Три дня проводились эвакуации в девяти лагерях «Артека», сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.
В плановом занятии по эвакуации приняли участие 2411 детей, 252 педагогических работника и 86 человек из обслуживающего персонала.
«После сработавшего сигнала «пожарной тревоги» дети с вожатыми в составе организованных групп покидали здания и переходили в специальные места. За правильной организацией эвакуации внимательно наблюдали. Также оценивали правильные действия персонала, применявшего первичные средства для тушения пожара», - сообщили в МЧС.
После проведенной эвакуации, крымские спасатели провели мастер-класс для детей, показав, как нужно подавать пожарный ствол для тушения пожара, а также продемонстрировав возможности специального автомобиля для тушения огня.
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