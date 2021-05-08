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Происшествия

Жители Ставрополья под видом коммунальщиков обворовывали севастопольцев

Севастопольские полицейские задержали трех жителей Ставропольского края, которые совершили не менее трех квартирных краж в городе под видом сотрудников коммунальных служб.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Подозреваемые – трое жителей Ставропольского края, ранее судимых за кражи. Во время обыска в арендованном ими коттедже обнаружена канистра, в которой были спрятаны свертки с украшениями. Кроме того, сотрудники полиции изъяли 2 600 долларов, 1 000 евро, 40 приспособлений для открытия дверных замков, декодеры для сейфовых и магнитных замков подъездных дверей. Обнаружены отрезки металлической фольги, предположительно используемой для изготовления дубликатов ключей, и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – сообщила Волк.

По предварительным данным, злоумышленники проникали в жилища граждан в дневное время, когда никого не было дома. Для конспирации они использовали форму работников коммунальных служб, а для открытия дверей – отмычки и электронные декодеры. В основном соучастники похищали денежные средства и ювелирные изделия. При этом они не нарушали порядок в квартирах и не повреждали замки. Таким образом, жильцы не сразу замечали, что стали жертвами домушников.

Задержание проводили сотрудники уголовного розыска УМВД по Севастополю совместно с Росгвардейцами. Севастопольские полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК Российской Федерации. Полицейские предполагают, что фигуранты причастны к трем хищениям, совершенным в Севастополе. Ущерб, причиненный гражданам, превысил миллион рублей. Полицейские устанавливают всех фактов противоправной деятельности задержанных, в том числе на территории других регионов России.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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