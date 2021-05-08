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В начале мая в Крыму подорожали огурцы, помидоры и картошка
фото © Новости Крыма
В Республике Крым с конца апреля выросли в цене зимние и летние овощи, а по некоторым овощным позициям стоимость с декабря прошлого года прибавила до 30%.
Об этом говорится в данных мониторинга цен Управления федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.
Больше всего за неделю в цене прибавили свежие огурцы и помидоры: стоимость первых выросла на 6,77%, вторых – на 5,96%. Следом за свежими овощами снова подорожали картофель и капуста – на 4,02% и на 3% соответственно. По сравнению с ценами в декабре 2020 года рост по этим четырем позициям составил от 6,78% (помидоры) до 34,39% (картофель). Еще больше в цене по сравнению с концом 2020 года выросла морковь: стоимость увеличилась на 43,85% к декабрьской, при том, что за последнюю неделю цены на морковь практически не изменились.
Цены на мясо и мясную продукцию за неделю прибавили от 0,3% до 1,5%. Снижение цены за последние дни наблюдалось только на творог (подешевел на 0,23%) и лук репчатый (подешевел на 1,75%). При этом в случае с луком падение цены полностью нивелируется тем, что в целом он подорожал на 28,95% по сравнению с декабрем прошлого года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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