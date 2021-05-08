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Власть

В Крыму запустили «инновационную сельскохозяйственную долину»

11:05 суббота, 8 мая 2021
В Крыму запустили «инновационную сельскохозяйственную долину»

фото © Новости Крыма

В Крыму запустили проект «Агрополис» – инновационную сельскохозяйственную долину, собравшую на своей базе все проекты в области развития агро- и биотехнологий.

Торжественный запуск состоялся при участии министра науки и образования РФ Валерия Фалькова, сообщили в пресс-службе КФУ им. Вернадского.

По его словам, проект чрезвычайно важен и перспективен для полуострова, к тому же позволит объединить для решения сельскохозяйственных задач сразу несколько научных направлений. Среди первых проектов «Агрополиса» – размножение оздоровленных сортов растений и масштабирование производства на территории республики.

«Наша деятельность направлена на обеспечение био- и продовольственной безопасности страны, а также создание такой отрасли, как виноградарство будущего. Для этого налажена полная технологическая цепочка: от выращивания безвирусного посадочного материала до разработки «цифровых помощников» для принятия оптимальных решений в управлении сельскохозяйственным производством и выпуска конечных продуктов глубокой переработки», - пояснил ректор университета Андрей Фалалеев.

Министру также продемонстрировали лабораторию по криотерапии, в которой лечат растения, и лабораторию по производству БАДов и функциональных продуктов питания, где специалисты изучают вещества и соединения исконно крымских и редких видов растений.

Одним из ранее созданных функциональных продуктов стал творог, обогащенный полезными веществами из масла виноградных косточек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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