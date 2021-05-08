Бизнес
В Крыму подорожала посуточная аренда жилья
фото © Крым.реалии
Стоимость посуточной аренды жилья в Крыму по сравнению с прошлым годом выросла на 20-25% в загородной части и на 36% в городской черте.
Такие цифры приводит издание РБК со ссылкой на аналитический сервис «Авито Недвижимость».
По данным аналитиков, существеннее всего подорожала аренда дач – на 25%. Если в апреле 2020 года сутки на даче обходились в среднем около 2000 рублей (743 грн), то в апреле текущего года эта сумма составляет 2500 рублей (929 грн), аренда коттеджей и частных домов выросла на 20% – с 2500(929 грн) до 3000 рублей (1115 грн).
Что касается городских квартир, то стоимость посуточной аренды выросла с 2200 до 3000 рублей (с 818 грн до 1115 грн). Аналитики «Авито Недвижимость» отмечают, что в апреле этого года объявлений на сайте «Авито» на 10-20% меньше, чем в июне-августе прошлого года.
Также подорожало проживание и в гостиничных номерах – рост цен в этом сегменте составил 20-30%. Данные тенденции аналитики связывают с повышением спроса, которое было вызвано серьезным ограничением на поездки в Турцию и Египет.
Отметим, что глава Крыма Сергей Аксенов рассчитывает на приезд на полуостров 10 млн туристов в этом сезоне.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Внезапно: в Крыму взлетели цены на свинину. В Крыму взлетели цены на свинину – мясо подорожало почти в 2 раза.
Куда могут «взлететь» цены на недвижимость в Севастополе. Стоимость квадратного метра жилья в Севастополе имеет все шансы подняться еще выше.
В Севастополе вводятся фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло. Ответственным органом за стабильную цену на эти группы товаров назначен департамент сельского хозяйства.
Крым отправил в Китай почти 20 тонн мороженого. Известный крымский производитель мороженого – ООО «Доброе» – отправил в Китай пять партий своей продукции.
Какой сегодня праздник 8 мая фото
Сегодня, 8 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
В Крыму начали массово отменять летние брони
Крымские отели начали массово отменять летние брони.
5 мая
«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту
19 часов назад
В центре Симферополя горел ресторанвидео
4 мая
Фонд капремонта Крыма ищет помощника по выбиванию долгов
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым пытается найти помощника по выбиванию долгов, но пока безрезультатно.