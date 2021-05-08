В Крыму подорожала посуточная аренда жилья

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Стоимость посуточной аренды жилья в Крыму по сравнению с прошлым годом выросла на 20-25% в загородной части и на 36% в городской черте.

Такие цифры приводит издание РБК со ссылкой на аналитический сервис «Авито Недвижимость».

По данным аналитиков, существеннее всего подорожала аренда дач – на 25%. Если в апреле 2020 года сутки на даче обходились в среднем около 2000 рублей (743 грн), то в апреле текущего года эта сумма составляет 2500 рублей (929 грн), аренда коттеджей и частных домов выросла на 20% – с 2500(929 грн) до 3000 рублей (1115 грн).

Что касается городских квартир, то стоимость посуточной аренды выросла с 2200 до 3000 рублей (с 818 грн до 1115 грн). Аналитики «Авито Недвижимость» отмечают, что в апреле этого года объявлений на сайте «Авито» на 10-20% меньше, чем в июне-августе прошлого года.

Также подорожало проживание и в гостиничных номерах – рост цен в этом сегменте составил 20-30%. Данные тенденции аналитики связывают с повышением спроса, которое было вызвано серьезным ограничением на поездки в Турцию и Египет.

Отметим, что глава Крыма Сергей Аксенов рассчитывает на приезд на полуостров 10 млн туристов в этом сезоне.

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