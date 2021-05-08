В Крыму мужчина незаконно получил 33 тысячи пособия по безработице, его ждет суд

Прокуратура Кировского района провела проверку исполнения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки.

Как показала проверка, в ноябре 2020 года мужчина обратился в территориальное отделение центра занятости населения с заявлением о содействии в поиске подходящей работы, подтвердив, что не имеет работы и заработка. В этом же месяце, имея статус безработного, мужчина заключил договор о возмездном оказании услуг с предприятием, в последующем получая от этой деятельности доход.

Однако об указанном факте в центр занятости житель района не сообщил, получив от государства пособие по безработице в размере 33 тыс. рублей. По фактам выявленных нарушений прокурор направил в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), сообщает прокуратура Крыма.

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