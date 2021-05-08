В Крым полетят еще из шести городов России

В первые дни мая аэропорт «Симферополь» начал принимать рейсы еще из шести городов России.

Таким образом география полетов в Крым выросла с 32 до 38 направлений.

К полетам в Крым подключились рейсы из Ноябрьска, Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, Липецка и Иваново. При этом прямое авиасообщение с Надымом (административный центр одного из районов в Ямало-Ненецком округе) запущено впервые в истории крымского аэропорта. По данному направлению перелеты будут совершаться дважды в неделю: во вторник – в Крым, в среду – в обратном направлении.

«Из Ноябрьска до 26 сентября рейсы в аэропорт крымской столицы будут осуществляться по субботам, в обратном направлении — по воскресеньям. Рейсы в Симферополь из Салехарда запланированы по средам и воскресеньям, обратно — по понедельникам и четвергам. Авиасообщение продлится до 30 сентября», - пояснили в пресс-службе аэропорта.

Авиасообщение с Новым Уренгоем продлится до 24 сентября и будет осуществляться в четверг – в Симферополь, в пятницу – обратно. Авиасообщение с Липецком и Иваново продолжится до 30 сентября. Из Липецка и обратно рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам, из Иваново и обратно – по вторникам и субботам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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