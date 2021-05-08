Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +19
море +15

Общество

Штормовое предупреждение в Крыму: грозы и шквалистый ветер

12:57 суббота, 8 мая 2021
Штормовое предупреждение в Крыму: грозы и шквалистый ветер

фото © Новости Крыма

Вечером 8 мая и утром 9 мая в Крыму ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.

По информации ведомства, в связи с прохождением холодного фронтального раздела, вечером 8, ночью и утром 9 мая в Крыму ожидается дожди, местами сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.

«В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, возможны подтопления территорий», - предупреждают спасатели.

Вместе с тем, 8-11 мая в центральных и восточных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россиянам пообещали «красную жару».

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 7 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 7 мая.

Похолодание и дожди придут в Крым к 9 мая. Синоптики прогнозируют грозы в Крыму перед Днем Победы, а 9 мая ожидается прохладный ветер и понижение температуры.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 6 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 6 мая.

Водный кризис
Новая авария на сетях в Симферополе: больше десятка улиц без воды

Новая авария на сетях в Симферополе: больше десятка улиц без воды

В Симферополе из-за аварии на сетях холодного водоснабжения полтора десятка улиц временно остались без водоснабжения.

Общество
Штормовое предупреждение в Крыму: грозы и шквалистый ветер

Штормовое предупреждение в Крыму: грозы и шквалистый ветер

Вечером 8 мая и утром 9 мая в Крыму ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Общество
Какой сегодня праздник 8 мая

Какой сегодня праздник 8 мая фото

Сегодня, 8 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Бизнес
В Крыму подорожала посуточная аренда жилья

В Крыму подорожала посуточная аренда жилья

Стоимость посуточной аренды жилья в Крыму по сравнению с прошлым годом выросла на 20-25% в загородной части и на 36% в городской черте.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации