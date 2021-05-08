Штормовое предупреждение в Крыму: грозы и шквалистый ветер

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Вечером 8 мая и утром 9 мая в Крыму ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.

По информации ведомства, в связи с прохождением холодного фронтального раздела, вечером 8, ночью и утром 9 мая в Крыму ожидается дожди, местами сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.

«В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, возможны подтопления территорий», - предупреждают спасатели.

Вместе с тем, 8-11 мая в центральных и восточных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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