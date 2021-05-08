Севастопольцам обещали отремонтировать набережную «по-нормальному»

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Удививший многих «мозаичный» ремонт объявлен временной мерой.

Ремонт поврежденной январскими штормами набережной Корнилова, изрядно удививший севастопольцев своим непривычным стилем, является временным и будет вскоре заменен на привычный. Об этом сообщил официальный аккаунт правительства Севастополя в социальных сетях.

В данный момент ремонтные работы проведены за счет сбора подходящих по размеру фрагментов разбитых плит и старательной их укладки в образовавшиеся после утраты самих плит дыры. Севастопольцы в социальных сетях выражали глубокое уважение по отношению к трудолюбию подведомственных правительству каменных зодчих, но сам подход к ремонту главной набережной города-героя вызвал массу вопросов.

«В преддверии массовых мероприятий было осуществлен точечный временный ремонт данной территории в целях предотвращения возможной травмоопастности на данных участках. В дальнейшем планируется осуществить ремонт надлежащем образом», – таким был ответ на претензии севастопольцев со стороны городского правительства.

Напомним, возникшие после штормов ямы на набережной, в сочетании с любовью отдельных граждан к самокатам темной ночью, действительно приводили к неприятным ситуациям. В конце апреля пострадали голова и рука девушки, катавшейся на электросамокате.

Таких опасных ям на всем протяжении набережной Корнилова и Приморского бульвара немало — образовались они после январских штормов. Изначально восстановить поврежденную плитку на набережной Корнилова планировалось в первой половине февраля — как только стихнет волнение на море.

В тексте использованы материалы: Форпост

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