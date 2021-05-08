Севастопольский музей планирует установку турникетов на Малаховом кургане

На входной группе у памятника «Ворота-пропилеи» должны появиться 6 турникетов с рамками.

«Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» планирует установить 8 турникетов с рамками у входов на территорию Ансамбля мемориального комплекса «Малахов курган». Информация о проведении конкурса на разработку соответствующей проектной документации была опубликована на портале государственных закупок.

Будущий проект, согласно техническому заданию, должен предусматривать установку 8 турникетов и рамок у трех входных групп: по одному со стороны улицы Истомина и Горпищенко и 6 у главного входа – памятника «Ворота-пропилеи», а также включать в себя раздел по обеспечению сохранности ОКН федерального значения.

Проектная документация должна быть разработана в течение 4 месяцев с момента подписания контракта, начальная стоимость которого составляет 530 тысяч рублей.

Отметим, ранее жители Севастополя неоднозначно восприняли ограждение другого объекта музея – Ансамбля мемориального комплекса «Сапун-гора».

По словам экс-директора учреждения Николая Мусиенко, установка металлического забора была обусловлена имеющимися требованиями и призвана защитить культурные объекты от маргиналов и бродячих животных.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пообещали отремонтировать Альминское водохранилище. На Альминском водохранилище в течение года должны пройти ремонтные работы, документ о назначении подрядчика опубликован на официальном сайте крымского правительства.

Власти передумали строить очистные сооружения в Балаклаве. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что власти отказались от идеи строительства отдельных канализационно-очистных сооружений (КОС) в Балаклаве.

Аксенов сообщил о срыве графиков запуска водозабора в Крыму. Графики запуска очередных скважин Бештерек-Зуйского водозабора под Симферополем срываются по объективным и субъективные причинам, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов решил, что водохранилища Ялты будут наполнять новым способом. Республика Крым получила добро на реализацию ряда дополнительных мероприятий, направленных на стабилизацию водоснабжения полуострова.