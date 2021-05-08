Власть
Севастопольский музей планирует установку турникетов на Малаховом кургане
На входной группе у памятника «Ворота-пропилеи» должны появиться 6 турникетов с рамками.
«Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» планирует установить 8 турникетов с рамками у входов на территорию Ансамбля мемориального комплекса «Малахов курган». Информация о проведении конкурса на разработку соответствующей проектной документации была опубликована на портале государственных закупок.
Будущий проект, согласно техническому заданию, должен предусматривать установку 8 турникетов и рамок у трех входных групп: по одному со стороны улицы Истомина и Горпищенко и 6 у главного входа – памятника «Ворота-пропилеи», а также включать в себя раздел по обеспечению сохранности ОКН федерального значения.
Проектная документация должна быть разработана в течение 4 месяцев с момента подписания контракта, начальная стоимость которого составляет 530 тысяч рублей.
Отметим, ранее жители Севастополя неоднозначно восприняли ограждение другого объекта музея – Ансамбля мемориального комплекса «Сапун-гора».
По словам экс-директора учреждения Николая Мусиенко, установка металлического забора была обусловлена имеющимися требованиями и призвана защитить культурные объекты от маргиналов и бродячих животных.
В тексте использованы материалы: Форпост
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