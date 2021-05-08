Прогноз погоды в Крыму на субботу 8 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 8 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в центральных и восточных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 24, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 71 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 13 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью около 12 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 13 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 23, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 72 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 71 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 93 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью около 10 градусов. Ветер южный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 86 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 14, в Николаевке - 14, в Севастополе - 14, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 14, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 12, в Сочи - 16, в Турции - 21, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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