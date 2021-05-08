Поддалась панике: в Крыму туристка застряла на скале

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В Крыму туристам потребовалась помощь спасателей при спуске с горы Орел в районе курортного поселка Новый Свет.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

В ведомстве отметили, что информация о происшествии поступила около 16 часов дня в пятницу. Двое молодых людей поднялись в горы без специального снаряжения и опыта.

«Туристы не рассчитали свои физические возможности и оказалась на труднопроходимом уступе горы. Самостоятельно выбраться не смогли, потребовалась помощь спасателей в поиске и эвакуации», - говорится в сообщении.

Прибывшие в поселок Новый Свет спасатели обнаружили молодых людей: они находились на скальном уступе горы посреди склона с сыпучим каменистым грунтом. Девушка не могла спуститься самостоятельно «из-за паники и внутренней дрожи», уточнили спасатели. Для эвакуации потребовалось альпинистское оборудование. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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