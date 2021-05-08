Новая авария на сетях в Симферополе: больше десятка улиц без воды

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В Симферополе из-за аварии на сетях холодного водоснабжения полтора десятка улиц временно остались без водоснабжения.

Об этом сообщили в ГУП РК «Воды Крыма».

В связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения по проспекту Победы, 268, ограничено водоснабжение по адресам: ул.Школьная, ул.Ясная, ул.Ягодная, ул.Тесленко, ул.Восточная, ул.Степная, ул.Тихая, ул.Дружных, ул.Апрельская, ул.Тенистая, ул.Майская, ул.Отважных, ул.Белая, ул.Фестивальная, Пр.Победы (частично), а также на прилегающих улицах и переулках.

Как сообщалось, в субботу до 23 часов вечера не будет воды в микрорайоне Битак, на улице Гурзуфской, а также на прилегающим улицах и переулках». Кроме того, в воскресенье 9 мая, с 8 утра до 23 часов вечера будет ограничено водоснабжение на улице Бородина, Тепличной, Совхозной, Дальней, в жилом комплексе «Клевер» и на прилегающих улицах и переулках. Во вторник 11 мая, также с 8 утра и до 23 вечера отключат подачу воды в домах микрорайона Пневматика, а также на прилегающих улицах и переулках.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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