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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: данные за сутки

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19, 40 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщили в правительстве города.

«Умерли три человека в возрасте от 71 года до 77 лет. Всего в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 14 239 человек. В настоящий момент выздоровели 13 132 человека, 643 умерли», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день под наблюдением находится 260 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму: оперативная сводка. За прошедшие сутки на территории республики было зарегистрировано 102 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Крым в лидерах по смертности от коронавируса. В марте этого года в Крыму от новой коронавирусной инфекции скончались 119 человек.

В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 5 мая на территории Республики Крым подтверждено 101 новый случай коронавирусной инфекции.

На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19. Мониторинг предприятий Симферополя на предмет соблюдения профилактики распространения коронавируса осуществляют 10 мобильных групп, сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

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