Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: оперативные данные ● Коронавирус в Крыму: оперативная сводка ● Крым в лидерах по смертности от коронавируса ● В Крыму более ста новых заражений за сутки ● На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19
Коронавирус в Севастополе: данные за сутки
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19, 40 человек выписаны после выздоровления.
Об этом сообщили в правительстве города.
«Умерли три человека в возрасте от 71 года до 77 лет. Всего в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 14 239 человек. В настоящий момент выздоровели 13 132 человека, 643 умерли», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день под наблюдением находится 260 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка. За прошедшие сутки на территории республики было зарегистрировано 102 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Крым в лидерах по смертности от коронавируса. В марте этого года в Крыму от новой коронавирусной инфекции скончались 119 человек.
В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 5 мая на территории Республики Крым подтверждено 101 новый случай коронавирусной инфекции.
На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19. Мониторинг предприятий Симферополя на предмет соблюдения профилактики распространения коронавируса осуществляют 10 мобильных групп, сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.
Новая авария на сетях в Симферополе: больше десятка улиц без воды
В Симферополе из-за аварии на сетях холодного водоснабжения полтора десятка улиц временно остались без водоснабжения.
Штормовое предупреждение в Крыму: грозы и шквалистый ветер
Вечером 8 мая и утром 9 мая в Крыму ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Какой сегодня праздник 8 мая фото
Сегодня, 8 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму начали массово отменять летние брони
Крымские отели начали массово отменять летние брони.
5 мая
«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту
23 часа назад
В Крыму подорожала посуточная аренда жилья
Стоимость посуточной аренды жилья в Крыму по сравнению с прошлым годом выросла на 20-25% в загородной части и на 36% в городской черте.