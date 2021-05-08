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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму: оперативные данные

12:44 суббота, 8 мая 2021

За прошедшие сутки на территории республики было зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции, у четырех человек заболевание проходит бессимптомно.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 86 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за границы», - написал Аксенов в Facebook, добавив, что накануне в лабораториях на территории Крыма на новую коронавирусную инфекцию обследованы 2951 человек.

С начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 41 273 человек, выздоровели за весь период 38 194 пациента, в том числе 127  - за последние сутки.

В Минздраве РК добавили, что за прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, в Крыму умерли пять пациентов, общее число скончавшихся от COVID-19 в регионе достигло 1252.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым в лидерах по смертности от коронавируса. В марте этого года в Крыму от новой коронавирусной инфекции скончались 119 человек.

В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 5 мая на территории Республики Крым подтверждено 101 новый случай коронавирусной инфекции.

На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19. Мониторинг предприятий Симферополя на предмет соблюдения профилактики распространения коронавируса осуществляют 10 мобильных групп, сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

В Крыму еще 97 человек слегли с ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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