Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: оперативная сводка ● Крым в лидерах по смертности от коронавируса ● В Крыму более ста новых заражений за сутки ● На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19 ● В Крыму еще 97 человек слегли с ковидом
Коронавирус в Крыму: оперативные данные
За прошедшие сутки на территории республики было зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции, у четырех человек заболевание проходит бессимптомно.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Из общего количества заболевших 86 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за границы», - написал Аксенов в Facebook, добавив, что накануне в лабораториях на территории Крыма на новую коронавирусную инфекцию обследованы 2951 человек.
С начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 41 273 человек, выздоровели за весь период 38 194 пациента, в том числе 127 - за последние сутки.
В Минздраве РК добавили, что за прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, в Крыму умерли пять пациентов, общее число скончавшихся от COVID-19 в регионе достигло 1252.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым в лидерах по смертности от коронавируса. В марте этого года в Крыму от новой коронавирусной инфекции скончались 119 человек.
В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 5 мая на территории Республики Крым подтверждено 101 новый случай коронавирусной инфекции.
На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19. Мониторинг предприятий Симферополя на предмет соблюдения профилактики распространения коронавируса осуществляют 10 мобильных групп, сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.
В Крыму еще 97 человек слегли с ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Новая авария на сетях в Симферополе: больше десятка улиц без воды
В Симферополе из-за аварии на сетях холодного водоснабжения полтора десятка улиц временно остались без водоснабжения.
Штормовое предупреждение в Крыму: грозы и шквалистый ветер
Вечером 8 мая и утром 9 мая в Крыму ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Какой сегодня праздник 8 мая фото
Сегодня, 8 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму начали массово отменять летние брони
Крымские отели начали массово отменять летние брони.
5 мая
«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту
23 часа назад
В Крыму подорожала посуточная аренда жилья
Стоимость посуточной аренды жилья в Крыму по сравнению с прошлым годом выросла на 20-25% в загородной части и на 36% в городской черте.