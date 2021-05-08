Власть
Фонд капремонта Крыма ищет помощника по выбиванию долгов
фото © Новости Крыма
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым пытается найти помощника по выбиванию долгов, но пока безрезультатно.
К работе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК у крымчан много вопросов. Несколько месяцев Фонд не проводил расчеты и не рассылал счета, а на его сайте (заставка – замок Ласточкино гнездо) в качестве новостей – висели обещания эти счета скоро прислать. Правда, на сайте публикуется ежедневный отчет о поступлении средств жильцов – около трех миллионов рублей в день. На 30 апреля всего было собрано 3 млрд 881 млн руб.
Последняя информация о закупках, которые осуществляет Фонд, на его официальном сайте датирована 2018 годом, последний отчет о работе – 2019-м.
Однако, судя по сайту госзакупок РФ, Фонд капремонта продолжает закупки. Причем тратит деньги, собранные с жильцов, не только на ремонт их домов.
Пропускаем траты на бензин автомобильный и бумагу для офисной техники (белую) – по полмиллиона каждая. Пропускаем даже покупку компьютерной программы (услуги по технической поддержке информационных технологий) за 2 млн 160 тыс руб, которая должна вести все расчеты..
Остановимся на конкурсе, объявленном Фондом капремонта 24 апреля на предоставление услуг агентств по сбору платежей. Предлагаемая Фондом стоимость услуг – 26 млн 349 тыс руб. Заявки на участие принимались в течение пяти дней.
В техзадании (часть конкурсной документации) есть несколько любопытных моментов. Фонд (в договоре он именуется Принципалом) передает Агенту реестры: лицевых счетов, начислений, поступивших платежей. А «агент самостоятельно производит сверку начислений и оплат с собственниками помещений».
Заметим, Фонд капремонта имеет финансовые отношения не только с физическими, но и с юридическими лицами. Например, плательщиком является Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму.
И вся эта информация – адреса, площади помещений, льготы, положенные жильцам – без их согласия – передается неведомому агенту, а тот самостоятельно определив должников, решает, что с ними делать. Причем не берет на себя никаких обязательств по использованию полученной информации – слова «конфиденциальность» и «нераспространение» в документе не употребляется.
Пока желающих стать агентом по сбору платежей не нашлось, 29 апреля конкурс объявили несостоявшимся.
В тексте использованы материалы: Новый день
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