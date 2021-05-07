Власти Ялты сообщили, где ограничат движение 9 мая

В Ялте 9 мая с 8:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по улицам Войкова (со стороны ул. Садовой и ул. Халтурина) и Леси Украинки.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Ограничение движения обеспечит безопасность дорожного движения и охрану общественного порядка на Холме Славы, где в это время будет проводиться мероприятие, посвященное Дню победы», – сказано в сообщении.

По данным властей, передвижение по указанным улицам будет доступно лишь транспорту, обеспечивающему проведение мероприятий.

«По улицам, примыкающим к мемориалу, будет ездить только автотранспорт с пропусками установленного образца. Соответствующее постановление подписано главой администрации Ялты», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Севастополе с 6 мая ограничены движение и стоянка транспорта на ряде улиц. Также 9 мая, будет перекрыт рейд через Севастопольскую бухту.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Севастополя стало еще меньше парковок. В центре Севастополя появились ограничительные знаки, запрещающие парковать машины в привычных для горожан местах.

Дорога в Крым «вылетает» в копеечку. Выжать максимум прибыли из туристов, желающих попасть в Крым, пытаются не только местные отельеры, но и авиаперевозчики.

Первый миллион пассажиров с начала года обслужили в аэропорту Симферополя. Аэропорт Симферополь обслужил один миллион человек с начала 2021 года.

Центр Севастополя перекроют 7 и 9 мая. В связи с репетицией парада Победы в Севастополе, а также непосредственным проведением военного парада в центре города 7 и 9 мая введут ограничения движения транспортных средств.