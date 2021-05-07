Власть
Власти Ялты сообщили, где ограничат движение 9 мая
В Ялте 9 мая с 8:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по улицам Войкова (со стороны ул. Садовой и ул. Халтурина) и Леси Украинки.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Ограничение движения обеспечит безопасность дорожного движения и охрану общественного порядка на Холме Славы, где в это время будет проводиться мероприятие, посвященное Дню победы», – сказано в сообщении.
По данным властей, передвижение по указанным улицам будет доступно лишь транспорту, обеспечивающему проведение мероприятий.
«По улицам, примыкающим к мемориалу, будет ездить только автотранспорт с пропусками установленного образца. Соответствующее постановление подписано главой администрации Ялты», – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Севастополе с 6 мая ограничены движение и стоянка транспорта на ряде улиц. Также 9 мая, будет перекрыт рейд через Севастопольскую бухту.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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