Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.2
воздух +20
море +15

Власть

Власти Ялты сообщили, где ограничат движение 9 мая

16:03 пятница, 7 мая 2021
Ялта

В Ялте 9 мая с 8:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по улицам Войкова (со стороны ул. Садовой и ул. Халтурина) и Леси Украинки.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Ограничение движения обеспечит безопасность дорожного движения и охрану общественного порядка на Холме Славы, где в это время будет проводиться мероприятие, посвященное Дню победы», – сказано в сообщении.

По данным властей, передвижение по указанным улицам будет доступно лишь транспорту, обеспечивающему проведение мероприятий.

«По улицам, примыкающим к мемориалу, будет ездить только автотранспорт с пропусками установленного образца. Соответствующее постановление подписано главой администрации Ялты», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Севастополе с 6 мая ограничены движение и стоянка транспорта на ряде улиц. Также 9 мая, будет перекрыт рейд через Севастопольскую бухту.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Севастополя стало еще меньше парковок. В центре Севастополя появились ограничительные знаки, запрещающие парковать машины в привычных для горожан местах.

Дорога в Крым «вылетает» в копеечку. Выжать максимум прибыли из туристов, желающих попасть в Крым, пытаются не только местные отельеры, но и авиаперевозчики.

Первый миллион пассажиров с начала года обслужили в аэропорту Симферополя. Аэропорт Симферополь обслужил один миллион человек с начала 2021 года.

Центр Севастополя перекроют 7 и 9 мая. В связи с репетицией парада Победы в Севастополе, а также непосредственным проведением военного парада в центре города 7 и 9 мая введут ограничения движения транспортных средств.

Курортный сезон
«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту

«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту

На майские праздники, как и ожидалось, в Крым хлынул небывалый поток туристов. Людей так много, что не чувствуется даже морской воздух, поделились неутешительными выводами сами приезжие.

Санкции
Перед приездом Хуснуллина в Крым с насосов «исчезли» логотипы Siemens

Перед приездом Хуснуллина в Крым с насосов «исчезли» логотипы Siemens

Перед приездом в Крым вице-премьера России Марата Хуснуллина с установленных на Бештерек-Зуйском водозаборе насосов пропали логотипы немецкой фирмы Siemens.

Власть
Севастопольские учителя оказались намного богаче коллег из Крыма

Севастопольские учителя оказались намного богаче коллег из Крыма

Зарплаты учителей и воспитателей в Севастополе оказались выше, чем в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации