Власти передумали строить очистные сооружения в Балаклаве

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что власти отказались от идеи строительства отдельных канализационно-очистных сооружений (КОС) в Балаклаве.

Теперь власти надеются, что потребности жителей Балаклавы удовлетворят за счет увеличения мощности проектируемых КОС «Южные».

«На сегодняшний момент мы, наконец-то, закончили согласование с Главгосэкспертизой с учетом всех дополнительных задач: рециклинга, увеличения мощности сооружений, отмены строительства КОС в Балаклаве и замены на коллектор, который будет всю Балаклаву переводить в КОС «Южные». Огромное количество технических решений было проработано», – заявил Развожаев.

По его словам, сейчас подрядчик очистных сооружений «Южные» занимается доработкой проекта и вскоре должен приступить к непосредственному строительству.

Ранее вице-премьер России, куратор Крыма Марат Хуснуллин заявил, что на строительстве канализационно-очистных сооружений «Южные» в Севастополе в 2021 году планируют освоить 700 млн рублей.

Глава Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что работы по строительству канализационно-очистных сооружений (КОС) «Южные» стартуют в апреле. В январе сообщалось, что строительство очистных в Севастополе профинансируют за счет фонда национального благосостояния России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии, Форпост

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