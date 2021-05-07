В центре Севастополя стало еще меньше парковок

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В центре Севастополя появились ограничительные знаки, запрещающие парковать машины в привычных для горожан местах.

В частности, возмущение водителей вызвали появившиеся знаки запрета остановки на улице Генерала Петрова – рядом с детским парком им. Марии Байды и Ленинским отделом ЗАГС. Неужели в преддверии летнего сезона рядом с часто посещаемыми объектами припарковать автомобиль станет еще сложнее, недоумевают автовладельцы?

Однако, как выяснилось, повода для паники пока нет – знаки установлены временно на период проведения парада Победы 9 Мая и предварительных репетиций.

«После всех мероприятий парковки вернутся на место. Ночью с 9 на 10 мая и 10 мая днем будут сниматься все ограничения», – успокоил горожан начальник отдела организации безопасности дорожного движения Сергей Волков.

Он добавил: также временным является запрет парковаться на улицах Сенявина, Маяковского, Ленина и проспекте Нахимова.

«Эти все знаки ставили для проведения мероприятий к годовщине Победы», – уточнил он.

Впрочем, отметим, что запрет парковаться не сильно влияет на автовладельцев. Невзирая на возможность получить штраф, водители все равно рискуют оставлять свои авто под запрещающими знаками.

В тексте использованы материалы: Форпост

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