Власть
В центре Севастополя стало еще меньше парковок
фото © Форпост
В центре Севастополя появились ограничительные знаки, запрещающие парковать машины в привычных для горожан местах.
В частности, возмущение водителей вызвали появившиеся знаки запрета остановки на улице Генерала Петрова – рядом с детским парком им. Марии Байды и Ленинским отделом ЗАГС. Неужели в преддверии летнего сезона рядом с часто посещаемыми объектами припарковать автомобиль станет еще сложнее, недоумевают автовладельцы?
Однако, как выяснилось, повода для паники пока нет – знаки установлены временно на период проведения парада Победы 9 Мая и предварительных репетиций.
«После всех мероприятий парковки вернутся на место. Ночью с 9 на 10 мая и 10 мая днем будут сниматься все ограничения», – успокоил горожан начальник отдела организации безопасности дорожного движения Сергей Волков.
Он добавил: также временным является запрет парковаться на улицах Сенявина, Маяковского, Ленина и проспекте Нахимова.
«Эти все знаки ставили для проведения мероприятий к годовщине Победы», – уточнил он.
Впрочем, отметим, что запрет парковаться не сильно влияет на автовладельцев. Невзирая на возможность получить штраф, водители все равно рискуют оставлять свои авто под запрещающими знаками.
В тексте использованы материалы: Форпост
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