В Симферополе ограничат движение транспорта в поминальные дни

Администрация города Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств 9 мая с 07:00 до 16:00 на улице Куйбышева (участок от улицы Кечкеметская до съездов на Объездную дорогу).

На данном участке будет запрещена парковка транспортных средств, организовано дежурство машины эвакуатора.

Кроме того, с 9 по 11 мая вводятся ограничения на территориях общественных кладбищ:

Абдал (1) по адресу: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 251;

Абдал (2) по адресу: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 261;

ГРЭС по адресу: г. Симферополь, пгт. Комсомольское.

В администрации города просят гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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