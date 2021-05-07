Власть
В Симферополе ограничат движение транспорта в поминальные дни
Администрация города Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств 9 мая с 07:00 до 16:00 на улице Куйбышева (участок от улицы Кечкеметская до съездов на Объездную дорогу).
На данном участке будет запрещена парковка транспортных средств, организовано дежурство машины эвакуатора.
Кроме того, с 9 по 11 мая вводятся ограничения на территориях общественных кладбищ:
Абдал (1) по адресу: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 251;
Абдал (2) по адресу: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 261;
ГРЭС по адресу: г. Симферополь, пгт. Комсомольское.
В администрации города просят гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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