Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.2
воздух +22
море +15

Власть

В Симферополе ограничат движение транспорта в поминальные дни

Администрация города Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств 9 мая с 07:00 до 16:00 на улице Куйбышева (участок от улицы Кечкеметская до съездов на Объездную дорогу).

На данном участке будет запрещена парковка транспортных средств, организовано дежурство машины эвакуатора.

Кроме того, с 9 по 11 мая вводятся ограничения на территориях общественных кладбищ:

Абдал (1) по адресу: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 251;

Абдал (2) по адресу: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 261;

ГРЭС по адресу: г. Симферополь, пгт. Комсомольское.

В администрации города просят гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дорога в Крым «вылетает» в копеечку. Выжать максимум прибыли из туристов, желающих попасть в Крым, пытаются не только местные отельеры, но и авиаперевозчики.

Первый миллион пассажиров с начала года обслужили в аэропорту Симферополя. Аэропорт Симферополь обслужил один миллион человек с начала 2021 года.

Центр Севастополя перекроют 7 и 9 мая. В связи с репетицией парада Победы в Севастополе, а также непосредственным проведением военного парада в центре города 7 и 9 мая введут ограничения движения транспортных средств.

В центре Севастополя ограничат движение и стоянку из-за парада Победы. В день генеральной репетиции парада Победы - 7 мая, а также во время его проведения 9 мая в центре Севастополя будет перекрыто движение и ограничена стоянка автотранспорта.

Курортный сезон
Туристам в Крыму предлагают пожить в железных контейнерах

Туристам в Крыму предлагают пожить в железных контейнерах

В профессиональном сообществе Фейсбука «Трэвел Президиум» обсуждают необычный вариант размещения в Крыму.

Общество
Загадочная гора в Крыму ежегодно привлекает любителей экстрима

Загадочная гора в Крыму ежегодно привлекает любителей экстрима фото

Гора Крокодил в Бахчисарайском районе Крыма названа так не случайно, а за поразительное сходство с хищной рептилией.

Власть
Севастопольские учителя оказались намного богаче коллег из Крыма

Севастопольские учителя оказались намного богаче коллег из Крыма

Зарплаты учителей и воспитателей в Севастополе оказались выше, чем в Крыму.

Власть
Многострадальные Митридатские лестницы могут открыть в середине июня

Многострадальные Митридатские лестницы могут открыть в середине июня

Большая и Малая Митридасткие лестницы, построенные в середине XIX века, носят статус объектов «культурного наследия федерального значения».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации