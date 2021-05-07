В Крыму возбудили уголовное дело по факту порчи земли

В Ялте возбуждено уголовное дело по факту порчи земли.

Как сообщили в прокуратуре РК, в Гаспре обнаружен разлив нефти, площадь загрязненного участка составила около 61 квадратного метра. «Общая сума ущерба, причиненного почвам вследствие поступления в них химических веществ, превысила 300 тысяч рублей», – сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 254 УК (порча земли).

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