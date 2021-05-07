В Крыму создали цифровой яблоневый сад

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Ученые Крымского федерального университета оцифровали самый большой среди вузов России суперинтенсивный яблоневый сад, заложенный в 2020 году.

Об этом сообщил проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.

Цифровая карта позволит аграриям наблюдать за развитием каждого отдельного дерева и сада в целом.

«Каждое дерево в нашем саду теперь имеет свой «паспорт», «прописку» и «медицинский полис». Таким образом, мы видим как общее состояние сада, так и отдельных растений. Это позволяет нам определять деревья, например, находящиеся в не очень хорошем состоянии, и обеспечивать им персонифицированную терапию. Когда мы вносим питательные вещества через систему капельного орошения, то делаем это на всей территории сада, что очень затратно и целесообразно только в случае множественных поражений. А если на ряду страдают лишь одно-два дерева, мы можем организовать терапию только для них», – рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

На данный момент специалисты вуза внесли в базу данных восемь показателей для каждого дерева. Среди них уникальный идентификационный номер, по которому идет привязка остальных параметров, таких как GPS-метка, сорт, общее состояние, высота, толщина центрального проводника, количество придаточных ветвей и цветковых почек. В дальнейшем количество параметров будет увеличиваться.

«В ближайшее время мы проведем почвенные анализы, что позволит нам оценить уровень плодородия в разных точках территории сада и необходимость внесения удобрений, микро- и макроэлементов. Затем в течение всего вегетационного цикла растений мы будем вносить дополнительные показатели в зависимости от применяемых операций. Это позволит нам, к примеру, оценить эффективность удобрений, обработки растений против патогенов или вредителей, а также урожайность и качество плодов с того или иного дерева. Чем больше данных мы будем получать, тем лучше будем понимать, как идет развитие сада. При этом часть информации сегодня может казаться нам «шумом», но мы все равно должны сохранять эти big data на сервере, поскольку в будущем они могут стать определяющими в понимании критических процессов», – добавил Михаил Сергеев.

По его словам, сейчас описание одного дерева у специалистов занимает от 5 до 10 минут, а в будущем ученые планируют заменить ручной труд по сбору данных роботизированными средствами, в частности компьютерным зрением. Для этого в вузе планируют разработать набор алгоритмов машинного обучения оптических систем. Над созданием базы данных работают ГИС-инженеры.

Площадь суперинтенсивного яблоневого сада Крымского федерального университета составляет 10 гектаров, на которых высажено 23 тысячи деревьев трех сортов. В этом году сад даст первый экспериментальный урожай.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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