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Водный кризис

В Крыму пообещали отремонтировать Альминское водохранилище

14:52 пятница, 7 мая 2021
В Крыму пообещали отремонтировать Альминское водохранилище

фото © crimeaz.ru

На Альминском водохранилище в течение года должны пройти ремонтные работы, документ о назначении подрядчика опубликован на официальном сайте крымского правительства.

Речь идет о текущем ремонте водосбросного и водозаборного сооружений. Цена контракта составляет более 8,4 миллиона рублей, работы должны быть выполнены к 15 декабря, весь объем подрядчик обязан исполнить самостоятельно.

Работы будет выполнять ООО «ПроСтройКрым». По данным единого госреестра юридических лиц, фирма с уставным капиталом в 100 тысяч рублей зарегистрирована в Симферополе в августе 2017 года. Согласно единому порталу госзакупок, в 2020 году предприятие уже выполняло гидротехнические работы на некоторых объектах в Крыму, в частности проводила текущий ремонт водослива на Аянском водохранилище за 4,9 миллиона рублей.

Ранее в правительстве РК заявили о планах строительства водозабора на реке Салгир в районе села Новозуевка. Реализация этого проекта, по словам вице-премьера крымского правительства Андрея Рюмшина, позволит обеспечить водой сельскохозяйственные предприятия Симферопольского и Красногвардейского районов. Кроме того, по мнению директора научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолия Копачевского, на Салгире можно было бы разместить еще два водозабора и с помощью инфраструктуры Северо-Крымского канала накапливать и распределять дополнительные объемы воды. 

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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