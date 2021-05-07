Происшествия
В Крыму поймали сбежавшего из Волгограда осужденного педофила
В Симферополе сотрудники УФСИН задержали осужденного за педофилию, который ранее сбежал из больницы в Волгограде.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.
24-летний заключенный колонии-поселения в Волгограде сбежал из больницы в конце апреля. Когда мужчину, проходившего лечение, не досчитались, он был объявлен в розыск. В начале мая сотрудники крымского УФСИН, подключившиеся к розыску, обнаружили мужчину в Симферополе.
Ранее он именно в столице Крыма был осужден за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанка вытащила из кармана инвалида по зрению деньги и карту банка. Крымчанку подозревают в краже наличных и банковской карты у инвалида по зрению.
Ударила мужа ножом в живот: крымчанке грозит до 10 лет тюрьмы. Полицейские Симферополя задержали местную жительницу по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своему 69-летнему супругу.
В Симферополе задержали подозреваемого в краже средств с чужой банковской карты. Сотрудники полиции Симферопольского района задержали 60-летнего жителя Симферополя по подозрению в хищении денежных средств с банковского счета, сообщает пресс-служба МВД России в Крыму.
Крымчанин украл электрокабель с набережной в поселке Угловое. По заявлению руководителя подрядной организации, работающей над благоустройством в селе Угловое Бахчисарайского района, правоохранители задержали злоумышленника.
Загадочная гора в Крыму ежегодно привлекает любителей экстрима фото
Гора Крокодил в Бахчисарайском районе Крыма названа так не случайно, а за поразительное сходство с хищной рептилией.
В центре Севастополя стало еще меньше парковок
В центре Севастополя появились ограничительные знаки, запрещающие парковать машины в привычных для горожан местах.
Многострадальные Митридатские лестницы могут открыть в середине июня
Большая и Малая Митридасткие лестницы, построенные в середине XIX века, носят статус объектов «культурного наследия федерального значения».
Российского комика раскритиковали за рыбалку в Балаклаве
Артист поделился в соцсетях подробностями своего отдыха, чем вызвал недовольство подписчиков.
17 часов назад
Похолодание и дожди придут в Крым к 9 мая
18 часов назад
Крым в лидерах по смертности от коронавируса
23 часа назад
Какой сегодня праздник 6 мая фото
Сегодня, 6 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.