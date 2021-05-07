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Происшествия

В Крыму поймали сбежавшего из Волгограда осужденного педофила

08:25 пятница, 7 мая 2021

В Симферополе сотрудники УФСИН задержали осужденного за педофилию, который ранее сбежал из больницы в Волгограде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

24-летний заключенный колонии-поселения в Волгограде сбежал из больницы в конце апреля. Когда мужчину, проходившего лечение, не досчитались, он был объявлен в розыск. В начале мая сотрудники крымского УФСИН, подключившиеся к розыску, обнаружили мужчину в Симферополе.

Ранее он именно в столице Крыма был осужден за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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