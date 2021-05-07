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Происшествия

В Крыму парапланерист застрял на верхушке сосны на склоне Ай-Петри

15:58 пятница, 7 мая 2021
Ялта

Застрявшего на дереве парапланериста на горе Ай-Петри пришлось снимать спасателям.

Медицинская помощь мужчине не потребовалась, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сообщение о том, что парапланеристу требуется помощь, спасатели получили около полудня в четверг. Выяснилось, что мужчина во время полета не справился с управлением и упал в лес.

Прибывшая на место дежурная смена Ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС» обнаружила мужчину на восточном склоне Ай-Петри, повисшим на сосне в нескольких метрах над землей.

«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили пострадавшего на землю. От медицинской помощи отказался. Доставлен спасателями в безопасное место», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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