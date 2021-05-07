Происшествия
В Крыму парапланерист застрял на верхушке сосны на склоне Ай-Петри
Застрявшего на дереве парапланериста на горе Ай-Петри пришлось снимать спасателям.
Медицинская помощь мужчине не потребовалась, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Сообщение о том, что парапланеристу требуется помощь, спасатели получили около полудня в четверг. Выяснилось, что мужчина во время полета не справился с управлением и упал в лес.
Прибывшая на место дежурная смена Ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС» обнаружила мужчину на восточном склоне Ай-Петри, повисшим на сосне в нескольких метрах над землей.
«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили пострадавшего на землю. От медицинской помощи отказался. Доставлен спасателями в безопасное место», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Упавшего в лес парапланериста нашли на склоне горы Ай-Петри спасатели. Неудачливого парапланериста пришлось выручать крымским спасателям.
Украинец отправился в Крым выбивать долги и исчез. В Крыму пропал коллектор из Украины.
В центре Симферополя горел ресторан. Пламя охватило крышу заведения общественного питания.
В Керчи на детей рухнули новые качели. 2 мая около 16:00 в Керчи на территории у Дома Пионеров произошло ЧП.
«Это конечно ужас»: москвичи раскритиковали Ялту
На майские праздники, как и ожидалось, в Крым хлынул небывалый поток туристов. Людей так много, что не чувствуется даже морской воздух, поделились неутешительными выводами сами приезжие.
Перед приездом Хуснуллина в Крым с насосов «исчезли» логотипы Siemens
Перед приездом в Крым вице-премьера России Марата Хуснуллина с установленных на Бештерек-Зуйском водозаборе насосов пропали логотипы немецкой фирмы Siemens.
В Крыму начали массово отменять летние брони
Крымские отели начали массово отменять летние брони.
5 мая
В центре Симферополя горел ресторанвидео
4 мая
Севастопольские учителя оказались намного богаче коллег из Крыма
Зарплаты учителей и воспитателей в Севастополе оказались выше, чем в Крыму.