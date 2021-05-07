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Происшествия

Севастопольский малыш получил рваную рану на детской горке

Детская горка, формально относящаяся к дому номер 109 по улице Хрусталева в Севастополе, оборачивается настоящим кошмаром для неосторожных детей и беспечных родителей: попытка прокатиться по ней всякий раз связана с серьезнейшими травмами.

Одна из поездок закончилась обращением за скорой медицинской помощью и наложением швов пятилетнему ребенку.

«Сегодня мой сын получил травму руки, скатываясь с горки. Пальцы застряли между бортиком и спуском, в результате у ребенка рваная рана. Как оказалось, мы не одни такие счастливчики. Много детей получили похожие повреждения рук и ног на данной горке», - пишут родители пострадавшего ребенка, прилагая соответствующие документы.

Площадка, мягко говоря, не может считаться детским раем. Ее окружает рассыпающийся сеточный забор, проволока которого торчит во все стороны и подстерегает неосторожных в высокой траве.

Кроме того, прямо рядом с детской площадкой находится другая площадка – для мусорных контейнеров. Ее присутствие ощущается уже в начале мая, а к июлю ароматы мусорных контейнеров наверняка станут доминантой любой детской игры в этом районе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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