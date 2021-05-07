Севастопольские учителя оказались намного богаче коллег из Крыма

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Зарплаты учителей и воспитателей в Севастополе оказались выше, чем в Крыму.

По данным Крымстата, средняя заработная плата работников общего образования в Севастополе составляет 31623 рубля против 27567 рублей в Республике Крым.

Еще увереннее на своих коллег могут смотреть получающие целых 37804 рубля севастопольские педагоги дошкольного образования, в то время как крымские воспитатели довольствуются 28974 рублями ежемесячно.

Стоит отметить, что по данным правительства Севастополя обстановка с зарплатами педагогов в Севастополе еще лучше, чем считает Крымстат. Начальник департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова, в частности, официально заявила в апреле 2021 года о самом высоком уровне зарплат учителей Севастополя среди всего ЮФО.

Планировалось, что в 2020 году средняя зарплата педагогов дошкольного образования составит 33 357 рублей. По факту же она составила чуть больше 34 тысяч. Аналогично увеличились зарплаты педагогов общего и среднего образования (39 873 рубля вместо запланированных 32 247), дополнительного образования (34 992 вместо 34 686) и среднего профессионального образования (32 537 вместо 32 247).

Однако при этом Севастополь «обвалился» сразу на 14 позиций в рейтинге качества жизни. Впрочем, главной причиной «провала» Севастополя стало обнаружение в нем дополнительных 13,6% жителей, что резко испортило статистику и соотношение числа медицинских и других учреждений к обновленному количеству населения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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