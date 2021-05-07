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Общество

Россиянам пообещали «красную жару»

16:11 пятница, 7 мая 2021
Россиянам пообещали «красную жару»

фото © Новости Крыма

Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Как пояснил главный синоптик страны, данные карты ВМО нельзя считать прогнозом в категоричном виде. Однако для территории России он совпал с прогнозом российских метеорологов, сделанным ранее.

«Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы», — сказал Вильфанд.

По его словам, вероятность того, что на территории Европейской России и Урала температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части — более 60%.

Вильфанд также обратил внимание на «белые пятна» на карте ВМО, которые означают невозможность даже вероятностного прогноза осадков в мае, июне и июле.

Как сообщалось ранее, китайские специалисты по вопросам климата предрекли России катастрофически долгое лето. Ученые построили математическую модель того, как изменится климат при текущих условиях. По их подсчетам, к 2100 году зима будет длиться меньше двух месяцев, а лето — более полугода.

В тексте использованы материалы: Форпост

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