Россиянам пообещали «красную жару»

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Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Как пояснил главный синоптик страны, данные карты ВМО нельзя считать прогнозом в категоричном виде. Однако для территории России он совпал с прогнозом российских метеорологов, сделанным ранее.

«Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы», — сказал Вильфанд.

По его словам, вероятность того, что на территории Европейской России и Урала температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части — более 60%.

Вильфанд также обратил внимание на «белые пятна» на карте ВМО, которые означают невозможность даже вероятностного прогноза осадков в мае, июне и июле.

Как сообщалось ранее, китайские специалисты по вопросам климата предрекли России катастрофически долгое лето. Ученые построили математическую модель того, как изменится климат при текущих условиях. По их подсчетам, к 2100 году зима будет длиться меньше двух месяцев, а лето — более полугода.

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