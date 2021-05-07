Прогноз погоды в Крыму на пятницу 7 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 7 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в центральных и восточных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 21, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 77 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 68 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 20, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 22, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 97 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 21, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 96 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью около 9 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 76 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 15, в Николаевке - 15, в Севастополе - 13, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 14, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 13, в Сочи - 16, в Турции - 21, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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