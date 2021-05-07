Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.2
воздух +9
море +14

Общество

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 7 мая

00:23 пятница, 7 мая 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 7 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в центральных и восточных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 21, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 77 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 68 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 20, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 22, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 97 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 21, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 96 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью около 9 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 76 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 15, в Николаевке - 15, в Севастополе - 13, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 14, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 13, в Сочи - 16, в Турции - 21, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 6 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 6 мая.

Прогноз погоды в Крыму на среду 5 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 5 мая.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 4 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 4 мая.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 3 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 3 мая.

Курортный сезон
Туристам в Крыму предлагают пожить в железных контейнерах

Туристам в Крыму предлагают пожить в железных контейнерах

В профессиональном сообществе Фейсбука «Трэвел Президиум» обсуждают необычный вариант размещения в Крыму.

Общество
Загадочная гора в Крыму ежегодно привлекает любителей экстрима

Загадочная гора в Крыму ежегодно привлекает любителей экстрима фото

Гора Крокодил в Бахчисарайском районе Крыма названа так не случайно, а за поразительное сходство с хищной рептилией.

Происшествия
Упавшего в лес парапланериста нашли на склоне горы Ай-Петри спасатели

Упавшего в лес парапланериста нашли на склоне горы Ай-Петри спасатели

Неудачливого парапланериста пришлось выручать крымским спасателям.

Власть
Пять фирм будут выбивать из крымчан долги украинским банкам

Пять фирм будут выбивать из крымчан долги украинским банкам

Проценты по некоторым кредитам уже значительно превысили размер самого займа.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации