Полиция Севастополя выпустила детектив о городском насильнике

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Ничем не примечательный мужчина за шесть лет совершил 17 преступлений против половой неприкосновенности.

Житель Севастополя в течение шести лет насиловал женщин в разных районах города, а также в Ялте. Детективный материал об этом опубликовал портал «МВД Медиа».

Фатальным для подозреваемого стало нападение на девушку в Балаклаве. Он начал слежку, когда та гуляла в компании друзей. Дождавшись, когда она останется одна и пойдет домой, 45-летний мужчина проследовал за ней. Насильник несколько часов наблюдал за окном квартиры, в которой находилась девушка, и, когда она уснула, пробрался в жилище, чтобы надругаться над ничего не подозревающей жертвой.

Преступление раскрыл лейтенант Игорь Кротюк, который обнаружил отпечаток пальца на москитной сетке в окне. Когда предполагаемый преступник был пойман, выяснилось, что он уже шесть лет орудовал на территории Гагаринского, Ленинского, Нахимовского, Балаклавского районов города Севастополя, а также Ялты. За это время он успел 17 раз изнасиловать женщин, не попадаясь в поле зрения правоохранителей.

Сейчас фигурант уголовного дела находится под стражей, в ближайшее время его ждет суд.

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