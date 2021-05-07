Перепись населения в Крыму проведут в цифровом формате

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Россия в 2021 году проведет перепись населения в Крыму в цифровом формате, как сообщает Крымстат, переписчики будут пользоваться специальными электронными планшетами для заполнения анкет, а респонденты смогут самостоятельно занести свои данные на сайте госуслуг.

«Произошли и изменения в самих анкетах. Например, к пункту о владении языками, добавился вопрос об их использовании в повседневной жизни. Расширился блок вопросов об образовании: добавлена графа «дошкольное образование», а графа «среднее образование» разделена на подпункты «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Появились новые пункты, касающиеся трудовой миграции: теперь респондента спросят не только о том, работает ли он, но и насколько далеко расположено его место работы», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что даже если респондент заполнит переписной лист электронным способом до прихода переписчика, то «переписчик все равно может прийти по данному адресу, чтобы убедиться, что перепись прошли все члены домохозяйства».

По данным переписи населения, которую Россия в 2014 году провела в Крыму, численность учтенного постоянного населения Крыма составила 1,89 миллиона человек, а Севастополя – 393 тысячи человек. Согласно подсчетам Росстата на 1 января 2020 года, в Крыму было 1,91 миллиона постоянных жителей и 449 тысяч в Севастополе. Между тем, по данным Крымстата, в течение 2020-го смертность в Крыму превысила рождаемость в полтора раза.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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