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Перед приездом Хуснуллина в Крым с насосов «исчезли» логотипы Siemens
фото © uznayvse.ru
Перед приездом в Крым вице-премьера России Марата Хуснуллина с установленных на Бештерек-Зуйском водозаборе насосов пропали логотипы немецкой фирмы Siemens.
На это обратил внимание антикоррупционный проект Scanner Project.
На двух видеозаписях, опубликованных с разницей в полтора месяца, видно, что сначала на оборудовании было написано название фирмы Siemens, позже надписи пропали, а на технике появились потертости (в настоящий момент данное видео удалено).
В июле 2017 года Siemens объявила о прекращении поставок турбин компаниям, связанным с российскими властями.
4 мая DW сообщила, что на Бештерек-Зуйском водозаборе, расположенном неподалеку от Симферополя, установлены насосы с двигателями Siemens. Сами агрегаты произведены датской фирмой Grundfos. В ее штаб-квартире заверили, что не знали, что оборудование через экспортеров будет поставлено в Крым.
Хуснуллин уверял, что все оборудование, которое Россия применяет в Крыму – «отечественное».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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