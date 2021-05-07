Перед приездом Хуснуллина в Крым с насосов «исчезли» логотипы Siemens

фото © uznayvse.ru

Перед приездом в Крым вице-премьера России Марата Хуснуллина с установленных на Бештерек-Зуйском водозаборе насосов пропали логотипы немецкой фирмы Siemens.

На это обратил внимание антикоррупционный проект Scanner Project.

На двух видеозаписях, опубликованных с разницей в полтора месяца, видно, что сначала на оборудовании было написано название фирмы Siemens, ​позже надписи пропали, а на технике появились потертости (в настоящий момент данное видео удалено).

В июле 2017 года Siemens объявила о прекращении поставок турбин компаниям, связанным с российскими властями.

4 мая DW сообщила, что на Бештерек-Зуйском водозаборе, расположенном неподалеку от Симферополя, установлены насосы с двигателями Siemens. Сами агрегаты произведены датской фирмой Grundfos. В ее штаб-квартире заверили, что не знали, что оборудование через экспортеров будет поставлено в Крым.

Хуснуллин уверял, что все оборудование, которое Россия применяет в Крыму – «отечественное».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе ужесточили правила въезда в город. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Аксенов отказался проводить первомайскую демонстрацию. Торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня весны и труда 1 мая, в Крыму не будет.

США прекращают выдачу россиянам деловых и турвиз. Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями.

Павленко с бусами, Поклонская с часами: любители брендов в крымской власти. Глава администрации Ялты Янина Павленко объявила о продаже своих брендовых бус, из-за которых стала объектом критики в соцсетях.