Лавров о санкциях из-за Крыма: «США ввели эту моду, а Евросоюз подхватил»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «заразительной» практику введения санкций против его страны, российских политиков и компаний после присоединения Крыма и обвиняет в этом США.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном, которые состоялись в Ереване. Ответы Лаврова с мероприятия опубликованы на сайте МИД России.

Так, комментируя вопрос Крыма и испортившиеся отношения с ЕС, Лавров сказал, что введение санкций в одностороннем порядке «не останется без ответа».

«Эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая, Соединенные Штаты, продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно. Эта манера прибегать к односторонним рестрикциям в обход Совета Безопасности ООН становится заразительной. Соединенные Штаты эту моду ввели, а Евросоюз, по-моему, охотно ее подхватил», – цитирует Лаврова его пресс-служба.

На этой же пресс-конференции он сказал, что отношения между Россией и Евросоюзом разрушены из-за событий в Украине и в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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