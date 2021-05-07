Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым в лидерах по смертности от коронавируса ● В Крыму более ста новых заражений за сутки ● На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19 ● В Крыму еще 97 человек слегли с ковидом ● Еще 98 крымчан заразились коронавирусом
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка
За прошедшие сутки на территории республики было зарегистрировано 102 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Выявлены 102 новых случая, в том числе четыре случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за границы», - написал он в Facebook.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2209 человек. За время пандемии в республике заболели 41 169 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 104 человека, выздоровевших за весь период – 38 067 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 5 мая на территории Республики Крым подтверждено 101 новый случай коронавирусной инфекции.
На 27 предприятиях Симферополя найдены нарушения профилактики COVID-19. Мониторинг предприятий Симферополя на предмет соблюдения профилактики распространения коронавируса осуществляют 10 мобильных групп, сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.
В Крыму еще 97 человек слегли с ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Еще 98 крымчан заразились коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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