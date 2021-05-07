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Общество

Какой сегодня праздник 7 мая

00:14 пятница, 7 мая 2021
Какой сегодня праздник 7 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 7 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

Ежегодно в пятницу Светлой седмицы (Пасхальной недели) Православная Церковь празднует День чудотворной иконы Богородицы «Живоносный Источник». Празднование установлено в память реставрации константинопольского храма, именуемого «Живоносным Источником», и чудес, здесь совершенных. Храм был воздвигнут императором Львом I при источнике, вода которого имела силу исцеления, питаемую силой Пресвятой Богородицы. В этот день совершается чин водоосвящения с пасхальным крестным ходом.

На иконе Пресвятая Богородица с Богомладенцем изображены над громадной каменной чашей, стоящей в водоеме. У водоема, наполненного животворной водой, изображены страждущие телесными недугами, страстями и душевными немощами. Все они пьют эту живительную воду и получают различные исцеления.

В 1835 году с великим торжеством Патриарх Константин в сослужении 20 архиереев и при большом количестве богомольцев освятил храм; при храме устроили больницу и богадельню. Явление Льву Маркеллу Божией Матери совершилось 4 апреля 450 года.

День радио

День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата — праздник работников всех отраслей связи.

В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим, правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днем радио, что позднее было утверждено и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

Сегодня День радио, праздник работников всех отраслей связи, отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии.

Евсеев день

Народный праздник «Евсеев день» отмечается 7 мая (по старому стилю - 24 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти святых мучеников Евсевия, Саввы, Елизаветы и 40 иных. Другие названия праздника: «Евсей», «Евсей - овсы отсей», «Елизавета чудотворица», «Савва». Как считали в народе, в этот день гнуло к земле, к человеку маета приставала. Девятая Елизавета помогала от тяжести избавиться. Крестьяне сеяли овес.

Также сегодня, 7 мая, отмечают такие праздники:

- День основания Вооруженных Сил России

- День памяти преподобного Фомы Сирийского, Христа ради юродивого

- День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ России

- День защитника Отечества в Казахстане

- День возвращения печати в Литве

- День работника связи в Кыргызстане, Таджикистане

- День космоса (National Space Day) в США

- День распахнутых окон

- День Человека Моря - Португалия

- День весны в Шотландии

- День домашнего пивоварения (National Home Brew Day) в США

- День учителя (National Teacher Day) в США

- День прочных и продолжительных достижений (Акшая Трития) в Индии

- День победы в битве при Дьенбьенфу во Вьетнаме

- День жаркого с бараньей ногой (Roast Leg of Lamb Day) в США

Сегодня именины празднуют: Николай, Лука, Фома, Савва, Евсевий, Неон, Леонтий, Иннокентий, Алексей, Станислав, Валентин, Елизавета, Лонгин (Логин), Пасикрат, Хрониктий.

Что происходило 7 мая в прошлые годы

1104 - крестоносцы потерпели поражение в битве при Харране

1610 - Галилео Галилей открыл первые три спутника Юпитера (Ио, Европу, Ганимед)

1780 - Екатерина II официально дарила герб Санкт-Петербурга

1785 - француз Жан Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрис впервые пересек Ла-Манш на воздушном шаре

1824 - в Вене состоялась премьера Девятой симфонии Людвига ван Бетховена

1875 - подписание российско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова переходили от Российской империи в состав Японии в обмен на остров Сахалин

1887 - американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Он проехал 13500 миль и был в пути более трех лет

1890 - в Российской империи пересмотрены законы 1882 и 1885 о труде малолетних и подростков в сторону их ухудшения: для малолетних допускался 9-часовая работа, а также работа в праздники с разрешения инспекции; разрешался ночной труд подростков и т.п.

1937 - Германия и Италия объявили о создании военного союза, известного как «Ось Рим-Берлин»

1945 - в 2ч. 41хв. в Реймсе, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии

1946 - в Токио основана компания «Токио цусин когьо», впоследствии «Sony»

1954 - правительства США, Франции и Великобритании отказались принять СССР в члены НАТО

1956 - Министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он не уверен в его вреде.

1995 - Национальный банк Украины выпустил монету стоимостью 200 000 рублей.

1996 - На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

2000 - Инаугурация президента России Владимира Путина.

2008 - в 11 часов 00 мин. в Черном море произошло землетрясение силой 3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился неподалеку острова Змеиный. Слабые толчки ощущались в Одессе.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 мая. Какие праздники будут завтра?

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