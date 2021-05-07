Где и когда в Симферополе на день отключат воду: список районов

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В нескольких районах Симферополя отключат подачу холодной воды в жилые дома в выходные 8 и 9 мая, а также во вторник 11 мая.

Об этом сообщает пресс-служба «Воды Крыма».

На предприятии уточнили, что меры связаны с установкой запорной арматуры и подключением резервных водоводов холодного водоснабжения.

«В субботу с 8 утра до 23 часов вечера не будет воды в микрорайоне Битак, на улице Гурзуфской, а также на прилегающим улицах и переулках», - говорится в сообщении.

Кроме того, в воскресенье 9 мая, с 8 утра до 23 часов вечера будет ограничено водоснабжение на улице Бородина, Тепличной, Совхозной, Дальней, в жилом комплексе «Клевер» и на прилегающих улицах и переулках.

Во вторник 11 мая, также с 8 утра и до 23 вечера отключат подачу воды в домах микрорайона Пневматика, а также на прилегающих улицах и переулках.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о возобновлении подачи горячей воды в Симферополе, а также об отмене графиков подачи холодной воды.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти передумали строить очистные сооружения в Балаклаве. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что власти отказались от идеи строительства отдельных канализационно-очистных сооружений (КОС) в Балаклаве.

Аксенов сообщил о срыве графиков запуска водозабора в Крыму. Графики запуска очередных скважин Бештерек-Зуйского водозабора под Симферополем срываются по объективным и субъективные причинам, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов решил, что водохранилища Ялты будут наполнять новым способом. Республика Крым получила добро на реализацию ряда дополнительных мероприятий, направленных на стабилизацию водоснабжения полуострова.

Симферопольцы пожаловались, что обещанной Аксеновым горячей воды нет. Глава Крыма обещал пуск с 1 мая, но некоторые горожане его до сих пор не дождались.